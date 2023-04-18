Тувинский контрактник получил пять лет колонии за самовольную поездку из зоны СВО с целью «отдохнуть»

Служивший по контракту житель Тувы самовольно покинул зону СВО и уехал «отдохнуть» на родину. Суд назначил военному пять лет колонии, сообщает Красноярский гарнизонный военный суд.
Контрактник в сентябре 2022 года покинул зону военных действий в ЛНР, объясняя это желанием «отдохнуть». Уже в ноябре он добровольно пришел в военную комендатуру Кызыла.
«Рядовой признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ, ему назначено лишение свободы на пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказано в релизе.
Ранее контрактника из Крыма приговорили к девяти годам колонии строгого режима за дезертирство. Также сообщалось, что крымскому военному дали два года колонии в связи с невыполнением приказа командира, передает RT. Приговор огласили 14 апреля.