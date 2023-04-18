Главы МИД G7 обвинили Россию за распространение якобы ложной информации о ситуации на Украине

Встреча глав МИД прошла 16-18 апреля в японском городе Каруидзава в префектуре Нагано. В ходе встречи они выразили обеспокоенность растущей угрозы для стран, вызванной якобы дезинформацией со стороны России. По мнению глав МИД G7, своей деятельностью РФ подрывает демократические процессы и дестабилизирует общество.