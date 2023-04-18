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Главы МИД G7 обвинили Россию за распространение якобы ложной информации о ситуации на Украине

Политика
Главы МИД G7 обвинили Россию за распространение якобы ложной информации о ситуации на Украине

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» раскритиковали Россию за «распространение ложной информации», в отношении событий на Украине.

Встреча глав МИД прошла 16-18 апреля в японском городе Каруидзава в префектуре Нагано. В ходе встречи они выразили обеспокоенность растущей угрозы для стран, вызванной якобы дезинформацией со стороны России. По мнению глав МИД G7, своей деятельностью РФ подрывает демократические процессы и дестабилизирует общество.

«Мы решительно осуждаем Россию за широкое распространение дезинформации и манипуляцию информацией для привлечения поддержки», — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что главы МИД G7 обратились к Китаю с требованием немедленно приступить к обсуждению с США вопроса по снижению стратегического риска.
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