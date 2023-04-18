Пластический хирург Вдовин поставил проживающей в Израиле Алле Пугачевой неутешительный диагноз

Переехавшая из России в Израиль певица Алла Пугачева накануне выложила новое фото в своих соцсетях. Пластический хирург Александр Вдовин после взгляда на этот кадр поставил звезде неутешительный диагноз, передает «Московский комсомолец».
Поклонники после появления фотографии предположили, что Пугачева переборщила с фотошопом или провела пластическую операцию. Вдовин считает, что изменения во внешности певицы связаны с переездом в Израиль, где косметологические методики применяются не так интенсивно, как в России.
«У Пугачевой сейчас наблюдается птозирование (опущение мягких тканей под действием земного притяжения. — Прим. ред) нижней трети лица», — заключил специалист.
Ранее стало известно, сколько заработала примадонна до своего отъезда в Израиль. Общая прибыль от предпринимательской деятельности певицы за прошлый год составила 2,1 млн рублей.