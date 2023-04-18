Группа BLACKPINK обогнала по просмотрам Джастина Бибера и попала в книгу рекордов Гиннеса

Число просмотров на музыкальных клипах корейской группы превысило 30 млрд, сообщает Yonhap.
Музыкальная поп-группа из Южной Кореи попала в книгу рекордов Гиннеса с самыми просматриваемыми роликами на видеохостинге. На данный момент общее число просмотров достигло показателя в 30 млрд. Ранее рекордсменом в этой категории был канадский певец Джастин Бибер.
YouTube-канал женского коллектива был создан летом 2016 года. За семь лет на него подписалось 86,9 миллионов человек. Отмечается, что BLACKPINK попадают в книгу рекордов Гиннеса уже в 21-й раз.
Ранее стало известно, что хедлайнером фестиваля Coachella в этом году станет популярная поп-группа из Южной Кореи. Четыре года назад BLACKPINK уже принимали участие в музыкальном мероприятии. Отмечается, что они стали первой k-pop группой, которая выразила желание участвовать в смотре.