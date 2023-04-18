Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о наличии у РФ подушки безопасности на фоне санкций

Россия имеет подушку безопасности в активах, которые не подвержены влияниям санкций. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, в стране содержится достаточный резерв валюты, чтобы демпфировать шок для внутренней экономики.
«Мы можем сейчас себя достаточно спокойно чувствовать — у нашей страны есть "подушка безопасности" в неподверженных санкциям активах», — заявила Набиуллина.
При этом резервы РФ формируются исходя из того, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления. Набиуллина также отметила, что Россия продолжает работу по возврату замороженных резервов ЦБ в долларах и евро.
Ранее Набиуллина заявила, что Центробанк России допускает использование криптовалюты во внешних счетах в качестве эксперимента. Об этом сообщает RT.