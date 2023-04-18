Уфимец предстанет перед судом за убийство связанного шторой инвалида разбитой бутылкой

Об этом стало известно 18 апреля, во вторник. В сообщении указывается, что прежде мужчина был неоднократно судим. Перед инцидентом он распивал алкогольные напитки с мужем сестры его сожительницы, который являлся инвалидом. В ходе вечера между мужчинами произошла ссора: гость нанес хозяину дома огромное количество ударов, связал потерпевшего шторой, после чего ударил об его голову стеклянной бутылкой. В результате произошедшего мужчина погиб.