Уфимец предстанет перед судом за убийство связанного шторой инвалида разбитой бутылкой

Житель Уфы в возрасте 41 года предстанет перед судом по обвинению в убийстве инвалида с особой жестокостью. Соответствующей информацией поделились в Следственном комитете по Республике Башкортостан.
Об этом стало известно 18 апреля, во вторник. В сообщении указывается, что прежде мужчина был неоднократно судим. Перед инцидентом он распивал алкогольные напитки с мужем сестры его сожительницы, который являлся инвалидом. В ходе вечера между мужчинами произошла ссора: гость нанес хозяину дома огромное количество ударов, связал потерпевшего шторой, после чего ударил об его голову стеклянной бутылкой. В результате произошедшего мужчина погиб.
Прежде стало известно, что дело о смерти попавшей под поезд 14-летней девочки расследуют в Челябинской области. Подробности рассказал телеканал RT.