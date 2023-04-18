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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о готовности ЦБ приступить к пилотированию цифрового рубля

Экономика
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о готовности ЦБ приступить к пилотированию цифрового рубля

Центральный Банк России готов приступить к пилотированию цифрового рубля. Об этом заявила глава денежно-кредитного регулятора страны Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что готовность выражается в возможности проведения реальных операций с реальными деньгами. По словам Набиуллиной, после внедрения пилотного проекта Банк России среди ограниченного числа реальных клиентов, цифровой рубль смогу предложить всем.

Ранее эксперт Александр Разуваев объяснил, в чем состоит значение внедрения цифрового рубля.
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