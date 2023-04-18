Восьмиклассница оказалась в реанимации после падения из окна пятого этажа в Ленобласти

Девушке повезло, и она не разбилась насмерть — с множественными травмами и переломами, в тяжелом состоянии ее госпитализировали в Пикалевскую городскую больницу. В материалах дела уточняется, что семья неполная, при этом пострадавшая на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит.