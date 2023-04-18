Восьмиклассница оказалась в реанимации после падения из окна пятого этажа в Ленобласти

Источник в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники ОМВД России по Бокситогорскому району Ленинградской области зафиксировали заявку о падении восьмиклассницы из окна квартиры на пятом этаже.
Гражданка Л., проживающая в поселке Ефимовский Бокситогорского района, обратилась в полицию с заявлением, что ее несовершеннолетняя дочь выпала из окна их квартиры с пятого этажа. Для проверки сообщения на место происшествия выехал дежурный наряд, который выяснил, что инцидент произошел после словесного конфликта матери и дочери из-за плохой успеваемости последней в школе.
Девушке повезло, и она не разбилась насмерть — с множественными травмами и переломами, в тяжелом состоянии ее госпитализировали в Пикалевскую городскую больницу. В материалах дела уточняется, что семья неполная, при этом пострадавшая на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит.
Ранее журналисты информировали, что сотрудники МВД зафиксировали ряд противоправных действий на железной дороге в Москве и Подмосковье.