После окончания российской спецоперации, Украине может грозить очередной майдан. Таким мнением поделился анонимный украинский министр в издании Politico.
По его словам, конфликт на Украине породил у граждан большие надежды на будущее. Нетерпеливое ожидание перемен может спровоцировать новый государственный переворот.
«Они будут хотеть денег, справедливости и завершения реформы, которую они требовали еще в 2014 году, и они захотят этого как можно быстрее», — заявил собеседник издания.
По его словам, одной из причин грядущего переворота могут стать авторитарные замашки президента Украины Владимира Зеленского. Его высокие рейтинги обусловлены текущим конфликтом с Россией, однако они неминуемо упадут после завершения СВО.
Также собеседник издания напомнил, что Зеленский и его ближайшее окружение замешаны в офшорной финансовой деятельности. При этом украинский лидер заявлял о намерении бороться с коррупцией в стране.
Ранее сообщалось, что майданы на Украине были направлены против народа страны. Таким мнением поделился с изданием RT украинский политик Виктор Медведчук.