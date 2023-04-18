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Издание Politico сообщило о риске нового государственного переворота на Украине после СВО

Общество
Издание Politico сообщило о риске нового государственного переворота на Украине после СВО

После окончания российской спецоперации, Украине может грозить очередной майдан. Таким мнением поделился анонимный украинский министр в издании Politico.

По его словам, конфликт на Украине породил у граждан большие надежды на будущее. Нетерпеливое ожидание перемен может спровоцировать новый государственный переворот.

«Они будут хотеть денег, справедливости и завершения реформы, которую они требовали еще в 2014 году, и они захотят этого как можно быстрее», — заявил собеседник издания.

По его словам, одной из причин грядущего переворота могут стать авторитарные замашки президента Украины Владимира Зеленского. Его высокие рейтинги обусловлены текущим конфликтом с Россией, однако они неминуемо упадут после завершения СВО.

Также собеседник издания напомнил, что Зеленский и его ближайшее окружение замешаны в офшорной финансовой деятельности. При этом украинский лидер заявлял о намерении бороться с коррупцией в стране.

Ранее сообщалось, что майданы на Украине были направлены против народа страны. Таким мнением поделился с изданием RT украинский политик Виктор Медведчук.
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