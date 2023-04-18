Авиакомпания «Аэрофлот» начнет выполнять ежедневные рейсы из Екатеринбурга в Анталью с 27 апреля

Полеты по маршруту Екатеринбург — Анталья будут осуществляться на пассажирских самолетах Boeing 737-800 ежедневно с 27 апреля, сообщает пресс-центр международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
В сообщении сказано, что курортный город Анталья в Турции станет третьим в летний сезон международных направлением для авиакомпании «Аэрофлот» из Екатеринбурга, помимо Стамбула и Еревана. Зимой рейсы производились из столицы Урала на Гоа.
Ранее стало известно, что авиаперевозчик Марокко Royal Air Maroc возобновляет рейсы по маршруту Москва - Касабланка 2 мая этого года. Перелеты будут выполняться два раза в неделю по средам и пятницам до конца летней навигации.