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Систему видеонаблюдения используют в Москве для определения места жительства призывников

Армия
Систему видеонаблюдения используют в Москве для определения места жительства призывников

В Москве задействовали видеонаблюдение, чтобы установить места жительства призывников, так как причиной неявки в военкомат является проживание будущего солдата не по месту регистрации. Об этом сообщил военный комиссар столицы полковник Максим Локтев.

Он отметил, что компании, в которых трудоустроены призывники, направляют в военкомы информацию о гражданах, по указанию мэра города Сергея Собянина. Для получения сведений также привлекаются образовательные учреждения.

Локтев подчеркнул, что полученные данные облегчат выдачу гражданину РФ повестки для посещения военкомата, передает ТАСС. Полковник отметил, что именно проживание не по месту регистрации чаще всего становится причиной неявки призывников.

Ранее в Генеральном штабе РФ заявили, что весенний призыв проходит планов. Военкоматы уже выдали более 50 тыс. повесток.
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