Варшава лелеет мечту об имперском «от моря до моря», надеясь на восстановление «величия» Речи Посполитой с помощью Вашингтона. Об этом заявил обозреватель Марек Галась.
Однако на деле выходит, что поляков ввели в конфликт на Украине в качестве посредника, и Штаты вершат судьбу страны в рамках и Польши, и Евросоюза.
«Польша стала посредником между США и Украиной в украинском кризисе и представителем американских интересов в Европе. Варшава стала в позицию “полного подчинения” и исполняет все приказы Вашингтона», — указал Галась в статье для Niezależny Dziennik Polityczny.
В беседе с ФАН оценку польским потугам дал военный эксперт, ветеран боевых действий Роман Насонов.
«Попытки США разыграть польскую карту действительно присутствуют, потому что с классическими лидерами Евросоюза в виде Германии и Франции объективно возникают определенные вопросы, — рассуждает он. — Эти страны более разумны и имеют за плечами серьезную экономику и располагают серьезным по численности населением и есть четкое понимание пути развития».
Польша в этой ситуации ведет себя во многом авантюристически, указывает Насонов. Они вспоминают свою историю, у них постоянно возникают фантомные боли по тому, что Речь Посполитая была одной из крупнейших стран Европы. И сейчас Польша пытается играть роль лидера стран Европы.
«В чистом виде восстановиться от моря до моря конечно в настоящее время невозможно. — резюмирует военный аналитик. — Сложилась четкая система государственных границ. А вот повысить статус на территории Центральной и Восточной Европы Польша с участием США возможно и могла бы, потому что управляемость Польшей Штатами чрезвычайно велика. Не успеет Америка подумать Польша уже спешит исполнять. При чем в различных вариантах».
Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский готов отдать Польше западные территории страны.