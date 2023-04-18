Военный аналитик Насонов оценил планы Варшавы расширить границы «от моря до моря»

Польша в этой ситуации ведет себя во многом авантюристически, указывает Насонов. Они вспоминают свою историю, у них постоянно возникают фантомные боли по тому, что Речь Посполитая была одной из крупнейших стран Европы. И сейчас Польша пытается играть роль лидера стран Европы.