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Военный аналитик Насонов оценил планы Варшавы расширить границы «от моря до моря»

Политика
Военный аналитик Насонов оценил планы Варшавы расширить границы «от моря до моря»

Варшава лелеет мечту об имперском «от моря до моря», надеясь на восстановление «величия» Речи Посполитой с помощью Вашингтона. Об этом заявил обозреватель Марек Галась.

Однако на деле выходит, что поляков ввели в конфликт на Украине в качестве посредника, и Штаты вершат судьбу страны в рамках и Польши, и Евросоюза.

«Польша стала посредником между США и Украиной в украинском кризисе и представителем американских интересов в Европе. Варшава стала в позицию “полного подчинения” и исполняет все приказы Вашингтона», — указал Галась в статье для Niezależny Dziennik Polityczny.

В беседе с ФАН оценку польским потугам дал военный эксперт, ветеран боевых действий Роман Насонов.

«Попытки США разыграть польскую карту действительно присутствуют, потому что с классическими лидерами Евросоюза в виде Германии и Франции объективно возникают определенные вопросы, — рассуждает он. — Эти страны более разумны и имеют за плечами серьезную экономику и располагают серьезным по численности населением и есть четкое понимание пути развития».

Польша в этой ситуации ведет себя во многом авантюристически, указывает Насонов. Они вспоминают свою историю, у них постоянно возникают фантомные боли по тому, что Речь Посполитая была одной из крупнейших стран Европы. И сейчас Польша пытается играть роль лидера стран Европы.

Военный аналитик Насонов оценил планы Варшавы расширить границы «от моря до моря»
«В чистом виде восстановиться от моря до моря конечно в настоящее время невозможно. — резюмирует военный аналитик. — Сложилась четкая система государственных границ. А вот повысить статус на территории Центральной и Восточной Европы Польша с участием США возможно и могла бы, потому что управляемость Польшей Штатами чрезвычайно велика. Не успеет Америка подумать Польша уже спешит исполнять. При чем в различных вариантах».

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский готов отдать Польше западные территории страны.
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