Киевский режим потерпит крах без вооружения западных государств. Соответствующую точку зрения озвучил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Таким мнением глава правительства поделился на своей странице в социальной сети Facebook✱ 18 апреля, во вторник. Украинское командование потеряло доверие к лидеру своего государства Владимиру Зеленскому, добавил Азаров.
«Украинская армия на 100% зависит от поставок <...>. Если перекрыть логистику и пути снабжения, украинская армия потерпит безоговорочное поражение», — резюмировал бывший глава кабмина.
Прежде стало известно, что Азаров не исключил нового «майдана» на украинской земле после завершения вооруженного противостояния. Подробности передает RT.
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