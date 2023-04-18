Рабочие проекты и планы на жизнь осудивших СВО и оставшихся в РФ артистов обсудили в Сети

После начала украинского конфликта знаменитости раскололись на три группы: одни поддержали спецоперацию, другие — уехали из РФ, а третьи решили остаться в стране, но осудили произошедшее. «РИА Новости» рассказали, чем занимаются артисты, которые не согласны с СВО, но продолжают жить в России.