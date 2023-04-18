Рабочие проекты и планы на жизнь осудивших СВО и оставшихся в РФ артистов обсудили в Сети

После начала украинского конфликта знаменитости раскололись на три группы: одни поддержали спецоперацию, другие — уехали из РФ, а третьи решили остаться в стране, но осудили произошедшее. «РИА Новости» рассказали, чем занимаются артисты, которые не согласны с СВО, но продолжают жить в России.
Актер Данила Козловский не поддержал специальную военную операцию, но продолжает работать в РФ и снимется в кино. После его заявления об украинском конфликте, как о «катастрофе», в прокат вышли несколько картин с его участием.
Артистка Лия Ахеджакова поддерживает Украину — в СМИ поступили заявления о том, что она спонсирует СВУ. Теперь ее хотят привлечь к ответственности по статям за госизмену и дискредитацию ВС России.
Группа «Ночные снайперы» отменила гастрольный тур из-за антироссийской позиции лидера Дианы Арбениной. Актриса Ксения Раппопорт осудила СВО, уехав в Италию, но вернулась спустя некоторое время, возобновив съемку в фильмах.
Ранее Арбенина впервые высказалась об отмене своего турне. Она рассказала о подробностях отмены во время онлайн-трансляции выступления на YouTube-канале.