Парикмахер Кирилл Родионов рассказал об актуальном тренде в сфере окрашивания волос

По словам Родионова, в настоящее время остаются в тренде такие техники окрашивания, как AirTouch – эффект растрепанных волос, балаяж – мелирование от тонких переливов оттенка до резкого контраста, шатуш – плавный переход цвета от темного к светлому. При этом рекомендуется исходить из длины волос, поскольку геометрия имеет большое значение в колористике, добавил парикмахер.