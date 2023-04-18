Парикмахер Кирилл Родионов рассказал об актуальном тренде в сфере окрашивания волос

Некоторые россияне весной любят менять прически вместе со стрижкой, изменив цвет волос. Образ выбирают сами или советуются со специалистом. О том, что сейчас в тренде в области окрашивания волос, рассказал технолог-колорист Кирилл Родионов.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», при окрашивании волос следует учитывать целый ряд факторов. Это и цвет глаз, и цвет кожи, и температура тела, и естественный цвет волос, заметил эксперт.
По словам Родионова, в настоящее время остаются в тренде такие техники окрашивания, как AirTouch – эффект растрепанных волос, балаяж – мелирование от тонких переливов оттенка до резкого контраста, шатуш – плавный переход цвета от темного к светлому. При этом рекомендуется исходить из длины волос, поскольку геометрия имеет большое значение в колористике, добавил парикмахер.
Так, на коротких волосах лучше выглядят однотонные техники с акцентом на сложность цвета, отметил колорист. В коротких формах хорошо смотрятся тотл-блонд и глубокие темные оттенки. На длинных волосах можно применять множество разных техник. Сейчас много различных техник актуальны, главное – чтобы внутренне состояние соответствовало внешнему виду, подчеркнул спикер.