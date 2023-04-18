Военкоры сообщили о начале наступательной операции ВСУ под Угледаром

Вооруженные силы Украины начали наступательную операцию под Угледаром. Боевики пошли в атаку рядом с селом Павловка.
Как сообщают в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», там были замечены десантно-штурмовые группы. Также украинские военнослужащие действовали в районе Никольского.
Перемещение украинских боевиков удалось установить благодаря разведке ВС РФ. Российские военнослужащие применили артиллерию и ракеты, задействовали вертолеты. В качестве прикрытия ВСУ использовали бронетехнику.
По предварительным данным, бойцам удалось отбить наступление. Украинские боевики понесли потери и не смогли продвинуться дальше.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие остановили перемещение трех диверсионных групп ВСУ на Купянском направлении. Боевики пытались совершить маневры около населенных пунктов Синьковка и Кисловка в Харьковской области.