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Военкоры сообщили о начале наступательной операции ВСУ под Угледаром

Армия
Военкоры сообщили о начале наступательной операции ВСУ под Угледаром

Вооруженные силы Украины начали наступательную операцию под Угледаром. Боевики пошли в атаку рядом с селом Павловка.

Как сообщают в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», там были замечены десантно-штурмовые группы. Также украинские военнослужащие действовали в районе Никольского.

Перемещение украинских боевиков удалось установить благодаря разведке ВС РФ. Российские военнослужащие применили артиллерию и ракеты, задействовали вертолеты. В качестве прикрытия ВСУ использовали бронетехнику.

По предварительным данным, бойцам удалось отбить наступление. Украинские боевики понесли потери и не смогли продвинуться дальше.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие остановили перемещение трех диверсионных групп ВСУ на Купянском направлении. Боевики пытались совершить маневры около населенных пунктов Синьковка и Кисловка в Харьковской области.
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