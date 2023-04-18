Средняя зарплата для студентов-стажеров в России выросла до 53 тысяч рублей

Сервис по поиску работы предоставил данные о том, что вакансии студентов стали более востребованными для работодателей, сообщает ТАСС
Отмечается повышенный спрос на студентов-стажеров и увеличение вакансий для них. С начала 2023 года количество запросов по работе увеличилось на 52% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В марте 2023 года работодатели предлагали студентам работу в шесть раз чаще, чем в 2022.
Самыми популярными профессиями стали учитель, продавец-консультант, фармацевт, менеджер по продажам и дизайнер. Средняя зарплата выросла на 14% и составила 53 тыс. рублей. Максимальная зарплата по вышеперечисленным профессиям варьируется от 70 до 160 тыс. рублей. Отмечается, что студенты-стажеры с легкостью помогают разгрузить работу основного штата сотрудников, поэтому работодатели заинтересованы в молодых специалистах.