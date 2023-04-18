Средняя зарплата для студентов-стажеров в России выросла до 53 тысяч рублей

Отмечается повышенный спрос на студентов-стажеров и увеличение вакансий для них. С начала 2023 года количество запросов по работе увеличилось на 52% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В марте 2023 года работодатели предлагали студентам работу в шесть раз чаще, чем в 2022.