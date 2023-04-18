Президент екатеринбургского ФК «Урал» оценил работу главного тренера Ганчаренко

Президент екатеринбургского ФК «Урал» Григорий Иванов положительно оценил работу главного наставника уральцев Виктора Ганчаренко, заявив, что руководство команды испытывает чувство полного доверия по отношению к тренеру, написали в ленте Telegram-канала клуба.
Правда, последние четыре матча в чемпионате России по футболу «Урал» проиграл. В 23-м туре соревнования футболисты из столицы Урала уступили на домашнем стадионе столичным армейцам ЦСКА со счетом 1:2.
«Виктор Ганчаренко – наш тренер. У нас с ним контракт. И дай бог, чтобы он у нас работал еще долгие-долгие годы. Нас его работа очень устраивает. Никаких нет даже предпосылок. У нас огромнейший кредит доверия Виктору Михайловичу», — сказал Иванов.
После 23 туров «Урал» набрал 25 очков. Стоит отметить, что клуб давно покинул низ турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), занимая на данный момент 11-ю строчку в ней.
Ранее СМИ написали, что в рамках 21 тура РПЛ ФК «Зенит» в домашнем встрече с екатеринбургским «Уралом» одержал победу со счетом 2:0. Оба гола в ворота уральской команды забил нападающий «сине-бело-голубых» Иван Сергеев