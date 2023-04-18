Телефонные мошенники получили более 2 млн рублей с обманутых пенсионеров в Подмосковье

Одной из пострадавших стала 83-летняя женщина. Злоумышленники позвонили пенсионерке и сообщили, что ее внучка стала виновницей ДТП, но предложили не возбуждать уголовное дело за денежную компенсацию. Женщина передала аферистам 915 тысяч рублей, после чего догадалась об обмане и обратилась в полицию.