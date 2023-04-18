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Телефонные мошенники получили более 2 млн рублей с обманутых пенсионеров в Подмосковье

Происшествия
Телефонные мошенники получили более 2 млн рублей с обманутых пенсионеров в Подмосковье

Двоих жителей города Шатуры Московской области задержали по подозрению в совершении телефонного мошенничества. Злоумышленники обманов вымогали у пенсионеров крупные суммы денег.

Одной из пострадавших стала 83-летняя женщина. Злоумышленники позвонили пенсионерке и сообщили, что ее внучка стала виновницей ДТП, но предложили не возбуждать уголовное дело за денежную компенсацию. Женщина передала аферистам 915 тысяч рублей, после чего догадалась об обмане и обратилась в полицию.

Известно, что подозреваемые причастны к пяти аналогичным эпизодам. Общая сумма ущерба превышает два миллиона рублей. В настоящее время мошенники задержаны и находятся под стражей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали гадалку. Женщина похитила у пенсионерки деньги и золотые украшения на сумму более двух миллионов рублей.
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