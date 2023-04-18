Два российских ракетоносца Ту-95МС пролетели над Беринговым и Охотским морями

Полеты проходят с учетом международных правил использования воздушного пространства над нейтральными водами — границы соседних стран не пересекаются. Также в ведомстве отметили, что ракетоносцы были дозаправлены в воздухе от самолета Ил-78. Экипажи самолетов будут патрулировать и другие районы после акваторий Берингова и Охотского морей.