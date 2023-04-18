Два российских ракетоносца Ту-95МС пролетели над Беринговым и Охотским морями

Плановые полеты двух российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС были выполнены в рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Полеты проходят с учетом международных правил использования воздушного пространства над нейтральными водами — границы соседних стран не пересекаются. Также в ведомстве отметили, что ракетоносцы были дозаправлены в воздухе от самолета Ил-78. Экипажи самолетов будут патрулировать и другие районы после акваторий Берингова и Охотского морей.
Ранее стало известно, что боевые корабли, катера и суда покинули места постоянного размещения Тихоокеанского флота во Владивостоке и направляются в районы Японского, Охотского и Берингова морей для дальнейшей оценки боеготовности.