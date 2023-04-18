Обозреватель NI Роа: сравнение экономик РФ и Италии по уровню номинального ВВП выдает слепоту западных политиков

По его словам, сравнение номинального ВВП стран свидетельствует о некомпетентности западных экспертов. Он подчеркнул, что сопоставление уже стало искоренившемся или обманчивым «мемом» и призвал отказаться от этого заявления. В качестве аргумента Роа привел факт, что экономика России устояла на фоне многочисленных санкций.