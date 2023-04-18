Полковника Ивана Мертвищева оштрафовали на 400 тыс. рублей за получение взятки стиральной машиной

Начальнику отдела главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Ивану Мертвищеву вынесли приговор за получение взятки в виде стиральной машины. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Офицера обвинили в получении взятки стиральной машиной марки Bosch за положительный отзыв о работе военного комиссариата района Раменки во время военного призыва. Однако позже действия Мертвищева были переквалифицированы в покушение на мошенничество.
По решению 235 гарнизонного военного суда офицер получил штраф в размере 400 тысяч рублей, а также запрет на занятие должностей в государственных органах сроком на два года. Мертвищев вину признал, а также написал прошение направить его в зону СВО.
Ранее сообщалось, что более 20 полицейских города Ессентуки были задержаны по статьям об организации преступного сообщества и получении взятки в особо крупном размере.