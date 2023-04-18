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Полковника Ивана Мертвищева оштрафовали на 400 тыс. рублей за получение взятки стиральной машиной

Происшествия
Полковника Ивана Мертвищева оштрафовали на 400 тыс. рублей за получение взятки стиральной машиной

Начальнику отдела главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Ивану Мертвищеву вынесли приговор за получение взятки в виде стиральной машины. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Офицера обвинили в получении взятки стиральной машиной марки Bosch за положительный отзыв о работе военного комиссариата района Раменки во время военного призыва. Однако позже действия Мертвищева были переквалифицированы в покушение на мошенничество.

По решению 235 гарнизонного военного суда офицер получил штраф в размере 400 тысяч рублей, а также запрет на занятие должностей в государственных органах сроком на два года. Мертвищев вину признал, а также написал прошение направить его в зону СВО.

Ранее сообщалось, что более 20 полицейских города Ессентуки были задержаны по статьям об организации преступного сообщества и получении взятки в особо крупном размере.
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