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Жительница Мордовии пострадала в ДТП по своей вине

Происшествия
Жительница Мордовии пострадала в ДТП по своей вине

Сотрудники ГИБДД Мордовии уточняют обстоятельства дорожного инцидента в Краснослободске.

По данным ведомства, ближе к вечеру в Краснослободске на улице Микрорайон-3 легковой автомобиль «Лада Калина» при попытке совершить обгон задел попутную машину Volkswagen Passat и свалился с автотрассы в кювет, сообщают «Известия Мордовии».

Находившаяся за рулем «Лады Калина» 38-летняя женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в ближайшую клинику. Сотрудники регионального ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, опрашивая участников инцидента и очевидцев.
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