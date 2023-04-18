Жительница Мордовии пострадала в ДТП по своей вине

По данным ведомства, ближе к вечеру в Краснослободске на улице Микрорайон-3 легковой автомобиль «Лада Калина» при попытке совершить обгон задел попутную машину Volkswagen Passat и свалился с автотрассы в кювет, сообщают «Известия Мордовии».