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Отсидевший девять лет в колонии житель Ленобласти задержан за изнасилование несовершеннолетней

Происшествия
Отсидевший девять лет в колонии житель Ленобласти задержан за изнасилование несовершеннолетней

Ранее судимого за убийство жителя Ленинградской области задержали по подозрению в насилии над несовершеннолетней. Об этом сообщает ОМВД России по Петродворцовому району.

По словам источника ФАН, инцидент произошел 15 апреля в городе Ломоносов. По сообщению потерпевшей 2007 года рождения, находившийся в гостях друг отчима Бородин С. совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Сотрудники ОБППЛ задержали подозреваемого в тот же день на основании статьи 91 УПК РФ. В настоящее время Бородин С. помещен в изолятор временного содержания.

Известно, что подозреваемый был неоднократно судим. В 2013 году Бородин С. был приговорен Ломоносовским городским судом к девяти годам колонии строгого режима по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее сообщалось, что жителя Тихвина задержали по подозрению в изнасиловании. Возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».
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