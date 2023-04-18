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Сможет ли Латинская Америка сбросить иго Вашингтона, обсудят в «Патриоте»

Пресс-центр
Сможет ли Латинская Америка сбросить иго Вашингтона, обсудят в «Патриоте»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Он передал приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Петербургский международный экономический форум.

Ранее Белый дом США назвал подход Бразилии по российско-украинскому конфликту «глубоко проблематичным». Так Вашингтон отреагировал на слова президента Бразилии о том, что США «поощряют войну». Белый дом считает, что латиноамериканская страна «повторяет российскую и китайскую пропаганду». В Бразилии отвергли это обвинение.

Каков расклад сил в современной Латинской Америке, какие страны зависимы от США какие нет? Китай и США — главные импортеры бразильских товаров и экспортеры в республику, где тут место для России? Каковы должны быть результаты турне Сергея Лаврова по странам Латинской Америки и Карибского бассейна? Что Россия может предложить странам региона с экономической и геополитической точек зрения, что предлагают нам? Какова сейчас ситуация в Венесуэле, как поживает Гуайдо и где деньги? Куба, Никарагуа и другие форпосты СССР – какова ситуация там и их отношения с Россией? Может ли Мексика однажды вернуть Техас и Калифорнию? Вернет ли Аргентина Мальвинские острова и не пора ли ей помочь с этим? Чья Антарктида, каков ее экономический и геополитический потенциал?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

- Сергей Александрович Марков, директор «Института политических исследований», российский государственный и общественный деятель;

- Рафаэль Никитович Ордуханян, политолог-американист;

- Кирилл Станиславович Бенедиктов, американист, главный редактор журнала Fitzroy Magazine.

Эфир состоится 18 апреля, во вторник, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79006216038.
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