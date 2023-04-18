Сможет ли Латинская Америка сбросить иго Вашингтона, обсудят в «Патриоте»

Каков расклад сил в современной Латинской Америке, какие страны зависимы от США какие нет? Китай и США — главные импортеры бразильских товаров и экспортеры в республику, где тут место для России? Каковы должны быть результаты турне Сергея Лаврова по странам Латинской Америки и Карибского бассейна? Что Россия может предложить странам региона с экономической и геополитической точек зрения, что предлагают нам? Какова сейчас ситуация в Венесуэле, как поживает Гуайдо и где деньги? Куба, Никарагуа и другие форпосты СССР – какова ситуация там и их отношения с Россией? Может ли Мексика однажды вернуть Техас и Калифорнию? Вернет ли Аргентина Мальвинские острова и не пора ли ей помочь с этим? Чья Антарктида, каков ее экономический и геополитический потенциал?