Житель Амурской области во время пьяной ссоры зарезал собутыльника

Прокуратура Амурской области рассказала о приговоре суда в отношении жителя села Волково.
По данным ведомства, Благовещенский районный суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал жителя села Волково виновным в нанесении смертельного удара ножом в шею собутыльника. Отмечается, что конфликт произошел в ходе совместного злоупотребления алкоголем, сообщает AmurInfo.
Пострадавший скончался на месте. Суд удовлетворил просьбу прокуратуры приговорить насильника к восьми годам колонии строгого режима. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.