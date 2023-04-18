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Житель Амурской области во время пьяной ссоры зарезал собутыльника

Общество
Житель Амурской области во время пьяной ссоры зарезал собутыльника

Прокуратура Амурской области рассказала о приговоре суда в отношении жителя села Волково.

По данным ведомства, Благовещенский районный суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал жителя села Волково виновным в нанесении смертельного удара ножом в шею собутыльника. Отмечается, что конфликт произошел в ходе совместного злоупотребления алкоголем, сообщает AmurInfo.

Пострадавший скончался на месте. Суд удовлетворил просьбу прокуратуры приговорить насильника к восьми годам колонии строгого режима. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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