Госсекретарь США Блинкен подтвердил обстрел американского дипкортежа в Судане

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен сообщил, что 17 апреля обстреляли дипломатический кортеж США. Пассажиры не пострадали, об этом пишет РИА Новости.
«Я могу подтвердить, что вчера был обстрелян американский дипломатический кортеж. Все наши сотрудники в безопасности и невредимы», — прокомментировал Блинкен.
Дипломат также добавил, что такое действие было безответственным, безрассудным и небезопасным.
Ранее сообщалось, что Силы быстрого реагирования обстреляли машину посольства США в Судане.