Могут ли иноагенты зарабатывать в России, обсудят в медиацентре «Патриот»

В Государственной думе сформирована рабочая группа, которая будет решать проблему доходов иноагентов и деятелей культуры, бежавших за рубеж.
Если эти лица ведут за рубежом враждебную деятельность, они не должны получать доходы в России, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Ирине Яровой предложено возглавить эту группу и найти юридические основания для прекращения финансирования враждебных для страны лиц.
«Негоже зарабатывать деньги в стране, которую ты ненавидишь», - добавил вице-спикер.
Могут ли иноагенты зарабатывать в России? Как квалифицировать отчисления артистами доходов в пользу ВСУ и украинских националистов? Что делать, если владельцы авторских прав на военные песни отказываются давать разрешения на их использование в патриотических проектах? Не пора ограничить авторское право сроками жизни автора, справедливо ли, что родственники талантов наживаются на общенациональном достоянии? Нужно ли с отечественных стриминговых сервисов удалить антироссийские песни?
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответит Евгений Игоревич Антипов, художник, публицист, президент Ассоциации творческих объединений Северо-Запада.
Брифинг Евгения Антипова пройдет 18 апреля, во вторник, в 14:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
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