Могут ли иноагенты зарабатывать в России, обсудят в медиацентре «Патриот»

Могут ли иноагенты зарабатывать в России? Как квалифицировать отчисления артистами доходов в пользу ВСУ и украинских националистов? Что делать, если владельцы авторских прав на военные песни отказываются давать разрешения на их использование в патриотических проектах? Не пора ограничить авторское право сроками жизни автора, справедливо ли, что родственники талантов наживаются на общенациональном достоянии? Нужно ли с отечественных стриминговых сервисов удалить антироссийские песни?