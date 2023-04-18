Страны «Большой семерки» потребовали от России подтвердить недопустимость ядерной войны

Главы внешнеполитических ведомств G7 призвали Россию подтвердить недопустимость ведения ядерной войны и невозможности победы в ней. Они напомнили о совместном заявлении пяти ядерных государств. Об этом сообщают ТАСС.
«Мы призываем Россию вновь подтвердить — на словах и на деле — принципы, зафиксированные в заявлении», — говорится в документе представителей МИД G7.
Страны «Большой семерки» планируют отказаться от ядерной продукции российского производства.
Ранее представители МИД G7 за обедом обсудили проблему продовольственной безопасности.