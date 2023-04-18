Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Страны «Большой семерки» потребовали от России подтвердить недопустимость ядерной войны

Политика
Страны «Большой семерки» потребовали от России подтвердить недопустимость ядерной войны

Главы внешнеполитических ведомств G7 призвали Россию подтвердить недопустимость ведения ядерной войны и невозможности победы в ней. Они напомнили о совместном заявлении пяти ядерных государств. Об этом сообщают ТАСС.

«Мы призываем Россию вновь подтвердить — на словах и на деле — принципы, зафиксированные в заявлении», — говорится в документе представителей МИД G7.

Страны «Большой семерки» планируют отказаться от ядерной продукции российского производства.

Ранее представители МИД G7 за обедом обсудили проблему продовольственной безопасности.
ядерное оружие большая семерка g7 призыв соглашение
Военкоры ФАН