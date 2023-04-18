Милиция оцепила ряд школ Бишкека из-за сообщений о заложенных бомбах

В ряд школ Бишкека поступило сообщение по электронной почте, повествующие о якобы заложенных в учебные заведения бомбах, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Сотрудники милиции столицы Кыргызстана прибыли в школы. Учителя и школьники были экстренно эвакуированы. Территории заведений оцеплены.
По сообщению ГУВД среди школ, которые были закрыты правоохранительными органами, оказались №№ 67, 90, 63, 51.
Ранее сообщалось, что уведомление о минировании поступило в архитектурно-строительный колледж в Новосибирске.