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Милиция оцепила ряд школ Бишкека из-за сообщений о заложенных бомбах

Происшествия
Милиция оцепила ряд школ Бишкека из-за сообщений о заложенных бомбах

В ряд школ Бишкека поступило сообщение по электронной почте, повествующие о якобы заложенных в учебные заведения бомбах, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Сотрудники милиции столицы Кыргызстана прибыли в школы. Учителя и школьники были экстренно эвакуированы. Территории заведений оцеплены.

По сообщению ГУВД среди школ, которые были закрыты правоохранительными органами, оказались №№ 67, 90, 63, 51.

Ранее сообщалось, что уведомление о минировании поступило в архитектурно-строительный колледж в Новосибирске.
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