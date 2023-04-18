Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Страны «Большой семерки» призвали РФ возобновить диалог с США по вопросу ядерной безопасности

Политика
Страны «Большой семерки» призвали РФ возобновить диалог с США по вопросу ядерной безопасности

Главы G7 после встречи в Японии вновь призывают Россию вернуться к диалогу со Штатами и обсудить вопрос снижения ядерных рисков, сообщает РИА Новости. Подобное было сказано в принятом заявлении на встрече глав МИД «Большой семерки».

«Мы глубоко сожалеем в связи с решением России приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и призываем Россию вернуться к полному исполнению американо-российского диалога по снижению ядерных рисков», — говорится в документе.

Ранее «Большая семерка» сообщила о необходимости работать с Китаем по вопросам «общего интереса».
большая семерка япония США
Военкоры ФАН