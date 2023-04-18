Страны «Большой семерки» призвали РФ возобновить диалог с США по вопросу ядерной безопасности

Главы G7 после встречи в Японии вновь призывают Россию вернуться к диалогу со Штатами и обсудить вопрос снижения ядерных рисков, сообщает РИА Новости. Подобное было сказано в принятом заявлении на встрече глав МИД «Большой семерки».