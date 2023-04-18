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84-летнего жителя Канзас-Сити обвинили в вооруженном нападении на 16-летнего темнокожего мальчика

Происшествия
84-летнего жителя Канзас-Сити обвинили в вооруженном нападении на 16-летнего темнокожего мальчика

В понедельник прокуратура США обвинила 84-летнего жителя Канзас-Сити Эндрю Лестера по факту стрельбы в чернокожего подростка. Прокурор штата Клэй Захари Томпсон считает, что в преступлении была «расовая составляющая», сообщает Reuters.

Пострадавшим является 16-летний Ральф Ярла. В прошлый четверг около 10 часов вечера по местному времени он был ранен, когда по ошибке подошел не к тому дому, собираясь забрать своих младших братьев-близнецов.

Лестеру предъявили обвинение в нападении первой степени, которое может грозить ему пожизненных лишением свободы. Он был взят под стражу с назначением залога в 200 тысяч долларов.

Ранее полиция Кентукки сообщила о множестве пострадавших из-за стрельбы в Луисвилле.
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