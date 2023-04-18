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Ради спасения кота обесточили несколько улиц в поселке Каа-Хем республики Тыва

Происшествия
Ради спасения кота обесточили несколько улиц в поселке Каа-Хем республики Тыва

В Тыве несколько улиц обесточили ради спасения кота. Животное просидело на линии электропередач два дня, сообщает РИА Новости.

Поселок городского типа Каа-Хем, где произошел инцидент, является вторым по численности в республике. Там проживает почти 20 тысяч человек.

Жители нескольких улиц населенного пункта остались без электричества в то время, как электромонтер оперативно-выездной бригады Аймир Саай спасал застрявшего на ЛЭП кота. Мужчина сталкивается с подобным уже второй раз.

Несмотря на неудобства из-за отключения электричества, жители были рады спасению животного. В социальных сетях они выразили благодарность Аймиру Саай.

Ранее сообщалось, что несколько домов в Петроградском районе Петербурга были отключены от электричества.
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