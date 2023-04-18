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Музей реставрации откроют во дворце Юсуповой на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге

Общество
Музей реставрации откроют во дворце Юсуповой на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге

Юрий Мудров, директор музея-памятника «Исаакиевский собор», сообщил, что Петербург является крупнейшим мировым центром реставраций. Именно поэтому здесь появится музей реставраций.

Он может появиться в здании Дворца З. И. Юсуповой на Литейном проспекте. Об этом 17 апреля, рассказал Мудров.

Также в музее планируется проведение театральных и музыкальных мероприятий, выставок. Юрий Мудров признался, что зал, задуманный и реализованный при Феликсе Юсупове будет добавлен в музей.

Ранее музеи в США стали называть украинскими экспонаты российских авторов. Руководство Метрополитен в Нью-Йорке уступило требованиям активистов.
музей реставрация Юрий Мудров
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