Музей реставрации откроют во дворце Юсуповой на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге

Юрий Мудров, директор музея-памятника «Исаакиевский собор», сообщил, что Петербург является крупнейшим мировым центром реставраций. Именно поэтому здесь появится музей реставраций.
Он может появиться в здании Дворца З. И. Юсуповой на Литейном проспекте. Об этом 17 апреля, рассказал Мудров.
Также в музее планируется проведение театральных и музыкальных мероприятий, выставок. Юрий Мудров признался, что зал, задуманный и реализованный при Феликсе Юсупове будет добавлен в музей.
Ранее музеи в США стали называть украинскими экспонаты российских авторов. Руководство Метрополитен в Нью-Йорке уступило требованиям активистов.