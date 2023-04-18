«Большая семерка» сообщила о необходимости работать с Китаем по вопросам «общего интереса»

Вместе с этим в документе сказано, что они готовы к сотрудничеству с КНР для построения стабильных и конструктивных отношений посредством общения. Кроме этого они планируют продвигать вопрос по восстановлению мировой экономики и взаимовыгодный гуманитарный обмен.