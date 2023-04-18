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«Большая семерка» сообщила о необходимости работать с Китаем по вопросам «общего интереса»

Политика
«Большая семерка» сообщила о необходимости работать с Китаем по вопросам «общего интереса»

Главы МИД стран G7 по итогам рабочей встречи на японском курорте Каруидзава заявили, что взаимодействие с КНР по «вопросам общего интереса» имеет огромную важность. Об этом сообщают РИА Новости.

«Мы осознаем необходимость взаимодействия с Китаем по мировым вызовам, а также по вопросам общего интереса, включая изменение климата, биоразнообразие, мировую безопасность здоровья, равенство полов», — говорится в совместном заявлении представителей МИД «Большой семерки».

Вместе с этим в документе сказано, что они готовы к сотрудничеству с КНР для построения стабильных и конструктивных отношений посредством общения. Кроме этого они планируют продвигать вопрос по восстановлению мировой экономики и взаимовыгодный гуманитарный обмен.

Ранее председатели МИД стран G7 призвали Китай к «ответственным действиям».
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