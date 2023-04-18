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Ученым удалось поймать «дух воздуха» в лабораторных условиях

Технологии
Ученым удалось поймать «дух воздуха» в лабораторных условиях

«Духами воздуха» называли таинственные явления, которые принято было считать плодом воображения людей. Недавно учеными удалось зафиксировать в лаборатории еле уловимый спрайт. Об этом сообщил Planet Today.

Спрайтами называют кратковременные вспышки, возникающие над грозовыми тучами в 50-ти километрах над землей. Поймать такое явление весьма непросто из-за короткого промежутка вспышки. Стоит отметить, что спрайты образуются по обратную сторону туч.

Сотрудники Института сильноточной электроники СО РАН создали необходимые условия и воспроизвели генерацию спрайтов. Необычные явления зафиксировали специальными приборами и видеокамерами.
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