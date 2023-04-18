Главы МИД стран G7 после встречи в Каруидзаве призвали Китай обсудить с США снижение стратегического риска

Главы министерств иностранных дел стран «Большой семерки» по итогам встречи обратились к КНР с требованием немедленно приступить к обсуждению с США вопроса по снижению стратегического риска, сообщает РИА Новости.
Они призвали Китай «способствовать стабильности» и повысить прозрачность своей политики и планов в области ядерного вооружения. Главы МИД стран G7 высказали обеспокоенность из-за расширения Китаем ядерного оружия и постоянной модернизации систем доставки.
Встреча министров прошла в Каруидзаве под председательством Японии с 16 по 18 апреля. Саммит G7 пройдет со среды по пятницу в Хиросиме.
Ранее сообщалось, что главы МИД стран G7 в ходе рабочей встречи на японском курорте Каруидзава призвали Китай к «ответственным действиям».