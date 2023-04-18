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Актриса Юлия Марченко рассказала, что с Любой Аксеновой они соперничали только на экране

Шоу-бизнес
Актриса Юлия Марченко рассказала, что с Любой Аксеновой они соперничали только на экране

В последнее время в России появилось множество интересных фильмов с необычными сюжетами. «Почка» именно из этих. Проект повествует о карьеристке, которой срочно нужна пересадка органов. В этом деле помочь ей могут лишь родственники с которыми девушка давно не общалась.

Главную роль в сериале исполнила Любовь Аксенова, а вот ее соперницу сыграла Юлия Марченко. «СтарХит» провел с Юлией интервью, чтобы узнать, что же осталось за кадром.

Как сообщила актриса, у них с Любовью Аксеновой, сыгравшей Наташу, хорошие отношения, они отлично спелись в кадре, радовались найденным неожиданным поворотам в развитии персонажей. В реальной жизни девушки никогда не соперничали, только на экране.

Ранее Дженнифер Энистон высказала своем мнение о негативном отношении молодежи к сериалу «Друзья».
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