Автоэксперт Дмитрий Попов перечислил опасные и раздражающие маневры велосипедистов

По словам Попова, даже на пешеходном переходе велосипедисты умудряются нарушить правила ПДД. Они часто проезжают по зебре, что также является серьезным нарушением. Эксперт рассказал, что передвигаясь по пешеходу, необходимо «спешиваться» с транспорта. Попов также указал, что передвигаться на велосипеде по тротуару недопустимо, так как это может привести к возможным столкновениям с людьми.