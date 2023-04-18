Автоэксперт Дмитрий Попов перечислил опасные и раздражающие маневры велосипедистов

Эксперт Дмитрий Попов рассказал о самых частых опасных маневрах велосипедистов, пишет iReactor. По его словам, нельзя передвигаться на транспорте по пешеходам и тротуарам.
Как известно, автомобилисты и пешеходы — не единственные участники дорожного движения. Об этом часто забывают велосипедисты и самокатчики. По словам Попова, они порой допускают непростительные ошибки, которые могут закончиться плачевно.
«Они в принципе потеряли осознание того, что они участники дорожного движения. Самая крутая ошибка, которую я вижу среди них, это то, что они едут по правой стороне навстречу потоку, по проезжей части. Это безумие», — высказался автоэксперт.
Например, велосипедисты любят передвигаться по встречной полосе. Многие владельцы двухколесного транспорта даже не знают, что можно повернуть налево только на дороге с одной полосой для движения.
По словам Попова, даже на пешеходном переходе велосипедисты умудряются нарушить правила ПДД. Они часто проезжают по зебре, что также является серьезным нарушением. Эксперт рассказал, что передвигаясь по пешеходу, необходимо «спешиваться» с транспорта. Попов также указал, что передвигаться на велосипеде по тротуару недопустимо, так как это может привести к возможным столкновениям с людьми.
Несмотря на невнимательность велосипедистов, они сами подвергаются нападкам со стороны людей, которые воруют их транспортные средства. Полицейские в Подмосковье ранее задержали одного такого вора-рецидивиста.