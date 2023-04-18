Бизнесмен Илон Маск посоветовал не доверять интернету

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск сообщил в интервью Fox News, что люди не должны верять всему, что видят в интернете. Об этом пишут «Известия».
«Я не думаю, что кто-то должен доверять интернету», — добавил Маск.
Предприниматель подчеркнул, что соцсеть Twitter (заблокитрована на территории РФ) он стремится сделать местом большего доверия.
Ранее американский миллиардер Илон Маск в интервью Fox News заявил, что на посту президента США хочет видеть нормального человека со здравым смыслом.