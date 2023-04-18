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Российские военнослужащие нанесли удары по пунктам дислокации подразделений ВСУ в районе Северска

Армия
Российские военнослужащие нанесли удары по пунктам дислокации подразделений ВСУ в районе Северска

Российские военнослужащие совершили групповой удар по скоплению живой силы и боевой техники Вооруженных сил Украины. Операцию провел второй армейский корпус Южного военного округа, сообщает РИА Новости.

Удар был нанесен расчетами ракетных систем «Ураган» и «Град» по населенному пункту Северск, где находилось скопление вооружения и живой силы противника. Авиация Южного военного округа поразила пункты временной дислокации подразделений 81-1 аэромобильной бригады армии Украины.

Удары были нанесены по опорным пунктам и пунктам временной дислокации 59-ой и 79-бригад ВСУ.
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