Российские военнослужащие нанесли удары по пунктам дислокации подразделений ВСУ в районе Северска

Удар был нанесен расчетами ракетных систем «Ураган» и «Град» по населенному пункту Северск, где находилось скопление вооружения и живой силы противника. Авиация Южного военного округа поразила пункты временной дислокации подразделений 81-1 аэромобильной бригады армии Украины.