Блогер Анастасия Ивлеева не смогла повторить шпагат Волочковой

На шпагате блогер не остановилась. Настя с самого вечера и целый день веселила своих фанатов, выполняя от них праздные задания: успела поесть корицу, намазать ступни автозагаром. Все эти смешные моменты можно найти в группе девушки в социальной сети «ВКонтакте».