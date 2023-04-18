Блогер Анастасия Ивлеева не смогла повторить шпагат Волочковой

Блогер Настя Ивлеева разместила в своей группе VK разместила необычный пост. На выложенных в Сеть фотографиях телеведущая пытается повторить фирменный шпагат Анастасии Волочковой
На шпагате блогер не остановилась. Настя с самого вечера и целый день веселила своих фанатов, выполняя от них праздные задания: успела поесть корицу, намазать ступни автозагаром. Все эти смешные моменты можно найти в группе девушки в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее блогер Анастасия Ивлеева приобрела новый автомобиль за 30 млн рублей. В Сети Ивлеева показала фотографию, на которой красуется рядом с «Ферарри-458 Италия». Цена такой машины варьируется от 20 до 30 миллионов.