«Фигурные» огурцы появились на прилавках новосибирских магазинов

Необычные огурцы оказались на полках магазинов Новосибирска. В разрезе овощи имеют нетипичные формы, сообщает Telegram-канал «Новости Новосибирска».
Овощи продаются только поштучно по цене 109, 99 рублей за каждый, а примерная цена за килограмм доходит до 687 рублей.
Ценность огурцов заключается в том, что в разрезе их формы напоминают «звездочки» и «сердечки». Чтобы добиться подобного эффекта, овощи выращивают в специальных контейнерах. Их плотность больше, чем у обычных огурцов, в то время как по размеру они меньше.
Ранее сообщалось, что существуют овощи, которые не только полезны, но и помогают в борьбе с гипертонией.