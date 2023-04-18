«Фигурные» огурцы появились на прилавках новосибирских магазинов

Ценность огурцов заключается в том, что в разрезе их формы напоминают «звездочки» и «сердечки». Чтобы добиться подобного эффекта, овощи выращивают в специальных контейнерах. Их плотность больше, чем у обычных огурцов, в то время как по размеру они меньше.