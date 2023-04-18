Тайвань закупит у США 400 ракет Harpoon на случай возможных атак Китая

Агентство Bloomberg сообщает, что Тайвань намерен приобрести 400 тактических противокорабельных ракет Harpoon у США для атаки вероятных ударов со стороны КНР.
Тайвань впервые планирует приобрести ракеты наземного базирования. Поставки будут осуществляться в рамках решения о продаже оружия, которое было принято конгрессом США в 2020 году.
Представитель Минобороны США Мартин Майнерс отказался комментировать данное обстоятельство. Он добавил, что на данный момент продолжается сотрудничество с промышленностью для своевременной поставки Тайваню военной техники.
Ранее сообщалось, что за сутки Минобороны Тайваня зафиксировало приближение к острову 18 самолетов армии КНР