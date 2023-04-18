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Тайвань закупит у США 400 ракет Harpoon на случай возможных атак Китая

Армия
Тайвань закупит у США 400 ракет Harpoon на случай возможных атак Китая

Агентство Bloomberg сообщает, что Тайвань намерен приобрести 400 тактических противокорабельных ракет Harpoon у США для атаки вероятных ударов со стороны КНР.

Тайвань впервые планирует приобрести ракеты наземного базирования. Поставки будут осуществляться в рамках решения о продаже оружия, которое было принято конгрессом США в 2020 году.

Представитель Минобороны США Мартин Майнерс отказался комментировать данное обстоятельство. Он добавил, что на данный момент продолжается сотрудничество с промышленностью для своевременной поставки Тайваню военной техники.

Ранее сообщалось, что за сутки Минобороны Тайваня зафиксировало приближение к острову 18 самолетов армии КНР
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