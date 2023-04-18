Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов живет в одном доме с молодой девушкой

75-летний продюсер группы «На-На» Бари Алибасов делит один дом с молодой девушкой. Кто-то мог подумать, что Бари нашел молодую любовницу, но в этом случае все по-другому.
Алибасов рассказал, что живет сам по себе, но для помощи с домашними обязанностями нанял помощницу Елену и для удобства поселил девушку в своем доме. Как рассказал продюсер в телепередаче на федеральном канале, помощница стала для него незаменимой.
Знакомство произошло случайно. Продюсер выполнил долг чести и на спор выпрыгнул из окна третьего этажа, после чего очутился в больнице, и девушка, которая о нем заботилась, — и оказалась бедующей помощницей Бари. Молодая помощница занимается не только домашними делами, но и делами начальника. Между ними строго деловые отношения.
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