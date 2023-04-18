Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов живет в одном доме с молодой девушкой

Знакомство произошло случайно. Продюсер выполнил долг чести и на спор выпрыгнул из окна третьего этажа, после чего очутился в больнице, и девушка, которая о нем заботилась, — и оказалась бедующей помощницей Бари. Молодая помощница занимается не только домашними делами, но и делами начальника. Между ними строго деловые отношения.