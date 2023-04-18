В первом квартале 2023 года россияне платили за интернет на 6% больше, чем в прошлом году

Расходы россиян на интернет выросли на 6%. Затраты на мобильную связь при этом снизились на 2%. Об этом говорят данные банка «Русский Стандарт».
Согласно результатам исследования банка, пользователи в первом квартале 2023 года платили за интернет в среднем 707 рублей в месяц, в то время, как показатель в первом квартале прошлого года был ниже на 6%.
На мобильную связь в период с января по март этого года россияне потратили 665 рублей в среднем, что на 2% превышает результаты в 2022 году.
По данным банка, большую сумму за один платеж на интернет и мобильную связь платят мужчины. Они тратили в первом квартале года 720 рублей в среднем на интернет ежемесячно, в то время, как женщины платили на 30 рублей меньше.
Ранее сообщалось, что компания «Беспилотные системы» представила летающую базовую станцию, обеспечивающую доступ к мобильным сетям в радиусе 100 километров.