Стало известно, что Филипп Киркоров уже три месяца состоит в любовных отношениях

Киркоров не уходит с головой в творчество, потому что думает о своей избраннице и о себе. Певец рассказал, что именно ради своей новой любви он решил преобразиться. Артист поделился, что вскоре после пластической операции влюбился, сам того не ожидая. Поклонники ждут, когда артист раскроет свою новую пассию.