В парламенте Германии признали падение превосходства Запада

Член комитета бундестага ФРГ по международной политике Дагделен в своей статье для немецкой газеты Junge Welt заявила, что страны Запада, преследуя свои интересы в противостоянии с Россией и Китаем, все больше отдаляются от мира. Южные страны выступают против подобной политики.