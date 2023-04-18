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В парламенте Германии признали падение превосходства Запада

Политика
В парламенте Германии признали падение превосходства Запада

Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявила о конце гегемонии Запада, начавшего противостояние с Россией, сообщает издание Jungle Welt.

Член комитета бундестага ФРГ по международной политике Дагделен в своей статье для немецкой газеты Junge Welt заявила, что страны Запада, преследуя свои интересы в противостоянии с Россией и Китаем, все больше отдаляются от мира. Южные страны выступают против подобной политики.

«В своем противостоянии с Россией и Китаем администрация Байдена пытается установить мир неоколониального угнетения, чтобы не допустить утраты своего гегемонистского статуса», — сказала депутат.

Ранее сообщалось, что Запад должен перестать видеть «русский след» за каждой проблемой и признать правоту политического курса России.
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