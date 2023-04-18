Twitter изменил CBC маркировку на «СМИ, финансируемое правительством на 69%»

Спустя некоторое время один пользователь написал, что Маску необходимо изменить маркировку на «СМИ, финансируемое правительством на 69 процентов».Корпорация CBC заявила, что она «менее чем на 70 процентов финансируются правительством», поэтому маркировка была исправлена, добавил в соцсети Маск.