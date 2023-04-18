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Twitter изменил CBC маркировку на «СМИ, финансируемое правительством на 69%»

Общество
Twitter изменил CBC маркировку на «СМИ, финансируемое правительством на 69%»

Twitter поменял маркировку канадской телерадиовещательной корпорации CBC на «СМИ, финансируемое правительством на 69 процентов». Об этом сообщает РИА Новости. Ранее в маркировке было 70 процентов.

«Просто пытаемся быть точными. Они не будут против, если мы скажем, что они на 70% финансируется государством?» — написал в соцсети американский предприниматель, владелец Twitter* Илон Маск.

Спустя некоторое время один пользователь написал, что Маску необходимо изменить маркировку на «СМИ, финансируемое правительством на 69 процентов».Корпорация CBC заявила, что она «менее чем на 70 процентов финансируются правительством», поэтому маркировка была исправлена, добавил в соцсети Маск.

До этого CBC приостанавливала деятельность в Twitter (заблокирована на территории Российской Федерации) после присвоения маркировки «СМИ, финансируемое правительством» на одном из их аккаунтов.

Ранее Илон Маск рассказал о слежке властей США за всем, что происходит в Twitter.
илон маск твиттер канадская телерадиовещательная корпорация CBC
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