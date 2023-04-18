Страны G7 продолжат сотрудничать, чтобы пресечь обход санкций Россией

Страны «Большой семерки» продолжат работать вместе, чтобы пресечь обход санкций Россией, сообщает РИА Новости.
Встреча министров иностранных дел стран участников неформального клуба G7 была направлена на обсуждение обхода Россией ограничений, предъявленных ей после начала спецоперации на Украине.
По заявлению глав МИД, страны продолжат сотрудничать, чтобы пресечь обход антироссийских санкций.
Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» собираются ввести новые санкции против России из-за проведения специальной военной операции, также они намереваются принять меры против обхода рестрикций.